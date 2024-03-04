ФРГ обсудит с партнерами обстоятельства утечки переговоров офицеров

Представители МИД и Минобороны Германии отказались ответить на вопрос о репутационном ущербе Берлину

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Германии собирается обсудить с партнерами ситуацию с перехваченными переговорами офицеров ФРГ. Об этом заявил представитель Министерства обороны ФРГ на брифинге в Берлине.

"Мы в тесном контакте с нашими партнерами. Мы доверительно обсудим в том числе этот инцидент. Я уверен, что будут прояснены все открытые вопросы", - сказал представитель.

При этом он и представитель МИД Германии отказались ответить на вопрос, считают ли они, что факт утечки нанес репутационный ущерб Берлину.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.

Минобороны Германии 2 марта подтвердило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга был перехвачен. Шольц обещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ упомянутой записи и назвал случившееся "очень серьезной" проблемой.