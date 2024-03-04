В Киеве хотят, чтобы страны ЕС создали программы по стимулированию возвращения украинцев

Замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка ранее сообщил, что Германия и Украина находятся на ранней стадии переговоров по программам помощи украинским беженцам в возвращении на родину

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Киев хочет, чтобы страны Евросоюза трансформировали свои программы поддержки украинских беженцев в программы, которые стимулировали бы их возвращаться на родину. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы работаем совместно с партнерами над стимулами для возвращения украинцев. Безусловно, стимул номер один - это безопасность. Кроме того, это трансформация программ поддержки пребывания украинцев в ЕС. Они [программы] должны трансформироваться в программы стимулирования возвращения, так называемые подъемные для возвращения и другие шаги, которые будут стимулировать украинцев к возвращению в нашу страну", - сказал он журналистам на пресс-конференции. Видео размещено на платформе YouTube.

Ранее замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Германия и Украина находятся на ранней стадии переговоров по программам помощи украинским беженцам в возвращении на родину. Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявлял, что Венгрия не будет выдавать властям Украины граждан этой страны, уклоняющихся от призыва на военную службу и оказавшихся на венгерской территории в числе беженцев. Со своей стороны премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что ЕС должен предоставлять убежище гражданам Украины и после окончания в марте 2025 года срока действия нынешней Директивы о временной защите.

11 января президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за рубежа в страну на фоне проблем с мобилизацией. К тем же, кто оказался за границей, у украинского лидера "есть вопросы". Служба именно на территории Украины необходима для всех жителей, не только на фронте, сказал он. При этом бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров выражал мнение, что 90% покинувших страну граждан не станут возвращаться на родину, если сохранится режим Зеленского.