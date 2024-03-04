Шахбаз Шариф принес присягу в качестве премьер-министра Пакистана

Он возглавлял правительство Пакистана с апреля 2022 года по август 2023 года

ИСЛАМАБАД, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф принес присягу в качестве нового, 24-го премьер-министра Пакистана. Об этом сообщает газета Dawn.

Накануне за лидера ПМЛ-Н проголосовал 201 из 336 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента). Оппонент Шарифа в борьбе за пост главы правительства Пакистана, генеральный секретарь партии "Движение за справедливость" Омар Аюб Хан, прошедший в состав депутатов нового созыва Нацсобрания в качестве независимого кандидата, набрал 92 голоса.

Шариф возглавлял правительство Пакистана с апреля 2022 года по август 2023 года. Его предшественник, председатель Движения за справедливость Имран Хан был смещен с должности главы кабмина в результате вотума недоверия в парламенте.