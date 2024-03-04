Польша намерена требовать от ЕК санкций на ввоз продовольствия из РФ и Белоруссии

Первым государством Евросоюза, которое ввело подобные ограничения, была Латвия

ВИЛЬНЮС, 4 марта. /ТАСС/. Польша намерена требовать от Еврокомиссии (ЕК) введения санкций на ввоз продовольственной продукции и сельхозтоваров из России и Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Вильнюсе после переговоров с главой правительства Литвы Ингридой Шимоните.

"Сегодня (4 марта - прим. ТАСС) после возвращения в Варшаву я обращусь к [маршалу Сейма] Шимону Холовне, чтобы он обратился в ЕК с предложением наложить санкции на сельхозпродукцию и продовольствие из России и Белоруссии", - сказал Туск.

29 февраля после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней Туск заявил, что польский "рынок дестабилизирован продуктами, идущими из России и Белоруссии". Тогда же он предположил, что Польша, рассмотрев пример Латвии, также может ввести запрет на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии. "Мы пристально изучим это решение Латвии, и я не исключаю, что такая же мера будет принята Польшей", - сказал польский премьер.

Решение о запрете ввоза продовольственной продукции из России и Белоруссии было принято в Латвии в середине февраля. Таким образом, Латвия стала первым государством Евросоюза, которое ввело подобные ограничения.