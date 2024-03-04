Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus

Передача такого оружия исключена, поскольку требует участия немецких военных, заявил канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и подчеркнул, что передача такого оружия исключена, поскольку требует участия немецких военных.

Как пишет агентство DPA, во время поездки в город Зиндельфинген на юго-западе ФРГ глава правительства назвал обсуждение возможных поставок Киеву Taurus "странной дискуссией". "Не может быть так, что поставляют боевую систему, которая имеет очень большую дальность действия, не задумываясь, как осуществлять контроль над ней. А если хочешь контролировать и это возможно только в случае участия немецких военных, то это [поставки] полностью исключено", - подчеркнул Шольц. "Я очень ясно об этом заявил. Я канцлер, и поэтому это имеет силу", - отметил он. При этом канцлер не затронул тему перехваченного разговора офицеров Бундесвера, во время которого обсуждалась возможность атаки ракетами Taurus на Крымский мост.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума назвал запись разговора немецких военных "кричащим разоблачением".

Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию канцлер обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. Ранее в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.