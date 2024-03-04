МИД Ирана заявил, что США заработали десятки миллиардов долларов на украинском конфликте

Официальный представитель дипведомства Насер Канани отметил, что эти цифры говорят о том, кто в действительности вовлечен в конфликт на Украине

ДУБАЙ, 4 марта. /ТАСС/. США заработали десятки миллиардов долларов на поставках вооружений для использования в конфликте на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани.

По его мнению, США и европейские страны "своими действиями доказали, что вместо стремления к урегулированию кризиса они всегда подливают масло в огонь". "Статистические данные, озвученные официальными представителями американского правительства, свидетельствуют, что в 2022-2023 гг. Соединенные Штаты заработали на поставках вооружений $80 млрд, и на $50 млрд они продали оружия европейских союзникам", - приводит его слова агентство Tasnim. Канани отметил, что эти цифры говорят о том, кто в действительности вовлечен в конфликт на Украине.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что поставки западными странами оружия властям в Киеве затягивают украинский кризис. Он также рекомендовал США "прекратить военные действия, ведь за последние 250 лет американцы не находились в состоянии вооруженного конфликта только 20".

С начала специальной военной операции США передали Украине более 60 траншей военной помощи. Ее размеры, согласно отчету Госдепартамента (декабрь 2023 год), достигли $44,2 млрд (а с 2014 года - более $47 млрд). Последний пакет помощи был выделен в конце декабря 2023 года. Он оценивался в $250 млн из средств, одобренных Конгрессом в 2022 году.