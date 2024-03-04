Украина заключила с польскими производителями оружия контракты почти на €750 млн

Премьер-министр Денис Шмыгаль не стал уточнять, о производстве каких именно видов вооружений идет речь

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Украины заключило 43 контракта почти на €750 млн с польскими производителями оружия. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

"€749 млн - это сумма контрактов, заключенных Министерством обороны Украины с польскими компаниями - производителями вооружений. 43 контракта заключено. <...> По большей части этой суммы выплачен аванс польским производителям", - сказал он журналистам на пресс-конференции. Видео размещено на платформе YouTube.

В то же время Шмыгаль не стал уточнять, о производстве каких именно видов вооружений идет речь в упомянутых им контрактах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев 22 января говорил о важности поддержки Украины вооружениями и о необходимости переговоров о совместных инвестициях в производство оружия и боеприпасов. Позднее посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что страна очень заинтересована в совместном с Польшей производстве боевых беспилотников.

Польша, по заявлению правительства, в 2022-2023 гг. предоставила Киеву военную помощь на более чем €3 млрд. В нее вошли 5 истребителей МиГ-29, полученных из запасов ГДР, более 230 танков Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, зенитные ракетные комплексы Piorun, 60 танков PT-91 Twardy, 1 570 терминалов спутникового интернета Starlink американской компании Space X, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и другие.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.