На Украине планируют на треть сократить число министерств

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль добавил, что министров должно быть максимум 16

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Количество министерств на Украине планируется сократить на треть. Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, также уменьшится число госслужащих

"Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество госслужащих. Мы уже начали это делать, с начала года сокращено 20 тыс. вакансий госслужбы", - сказал премьер на пресс-конференции. Он добавил, что число министров должно быть 15, максимум 16, министерств, соответственно, столько же.

Сейчас на Украине 19 министерств. В состав кабмина входят 5 вице-премьеров, часть из которых в то же время возглавляют министерства, и 16 министров.

Это не первая инициатива сократить число госслужащих и ведомств на Украине. В ноябре 2022 года президент страны Владимир Зеленский и Шмыгаль согласовали концепцию перестройки кабмина. На тот момент в правительстве насчитывалось 20 министерств, планировалось оставить 14. Функции части ведомств должны были объединить. Также концепция подразумевала сокращение числа сотрудников центральных аппаратов министерств с 9,2 тыс. до 2,8 тыс. и сокращение штатов территориальных органов ведомств.