Президент Литвы призвал ограничить права выходцев из Белоруссии за их нелояльность

Гитанас Науседа предложил парламенту вернуться к вопросу об одинаковых ограничениях для граждан РФ и Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 4 марта. /ТАСС/. Власти Литвы должны уравнять ограничения в отношении проживающих в стране граждан России и Белоруссии, так как последние "не демонстрируют должной лояльности". Об этом журналистам заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Сегодня мы наблюдаем, как обосновавшиеся у нас граждане Белоруссии не демонстрируют должной лояльности по отношению к Литве. На это необходимо реагировать", - сказал он.

Глава государства призвал Сейм (парламент), который 10 марта открывает весеннюю сессию, вернуться к вопросу об одинаковых ограничениях для граждан РФ и Белоруссии. Он отметил, что разные ограничительные меры по отношению к двум странам "могут обернуться проблемами".

Решения властей Литвы предусматривают выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии в исключительных случаях, приостановку рассмотрения просьб о выдаче временных видов на жительство. Россиянам также запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента. Продление этих мер, которые действуют до 2 мая, еще на год одобрило правительство. Это должен утвердить Сейм. На парламент оказывается давление, чтобы вместе с продлением он уравнял санкции в отношении граждан обеих стран.