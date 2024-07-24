Нетаньяху в речи в Конгрессе выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке

Все страны, у которых есть и будет мир с Израилем, должны быть приглашены в этот альянс, добавил израильский премьер-министр

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, призвал к созданию альянса безопасности на Ближнем Востоке по аналогии с НАТО в Европе.

После Второй мировой войны США создали "альянс безопасности в Европе в противовес растущей советской угрозе", а сегодня "Америка и Израиль могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке в противовес растущей иранской угрозе", сказал израильский премьер. "Все страны, у которых мир с Израилем и у которых будет мир с Израилем, должны быть приглашены в этот альянс", - добавил он.

По словам Нетаньяху, новый альянс "должен стать продолжением "Авраамовых соглашений", а потому должен называться "Авраамов альянс".

"Авраамовы соглашения" о нормализации отношений Израиля с Бахрейном и ОАЭ были заключены в сентябре 2020 года в Вашингтоне израильской стороной при посредничестве США. Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До заключения мира с Бахрейном и ОАЭ у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Это четвертое выступление израильского премьера перед американскими конгрессменами за его политическую карьеру. В предыдущий раз Нетаньяху выступал на совместном заседании обеих палат Конгресса в марте 2015 года.