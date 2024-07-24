США считают, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки о перемирии в Газе

По словам представителя американской администрации, на грядущей встрече американского президента Джо Байдена и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху будут обсуждаться переговоры о прекращении огня и освобождении заложников

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей в четверг встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне.

По его словам, на встрече "будет обсуждаться ситуация в секторе Газа, а также переговоры о прекращении огня и освобождении заложников". "Мы считаем, что они [переговоры] находятся на завершающей стадии и что мы приближаемся к возможности заключить сделку", - отметил представитель американской администрации.

"Все указывает на то, что рамки сделки фактически готовы. Мы работаем над ее реализацией", - заявил чиновник, подчеркнув, что остаются "очень серьезные вопросы относительно реализации" договоренностей, которые "еще предстоит урегулировать". По его словам, остается несколько требований как к ХАМАС, так и к Израилю. При этом он не стал комментировать выступление Нетаньяху в Конгрессе США.

20 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не покинет сектор Газа, пока не вернет всех заложников и не уничтожит военную и управленческую структуру ХАМАС.