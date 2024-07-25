G7 пока не приняла решения по использованию замороженных активов России

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки отметил, что обсуждение по этому вопросу продолжат

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) пока не приняли какого-либо решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом журналистам по итогам прошедших в Рио-де-Жанейро переговоров глав Минфинов и Центрабанков G7 сообщил глава японского финансового ведомства Сюнъити Судзуки.

"В этот раз решение принято не было. Мы продолжим обсуждение", - приводит его слова агентство Kyodo.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд). Лидеры стран G7 на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца года.

Как заявил 14 июня президент России Владимир Путин, на Западе, украв российские активы, "сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают". По его словам, "всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности - как в юридическом, так и в экономическом смысле".