Ровно 110 лет назад произошло событие, ставшее одним из символов мужества и стойкости, проявленных в годы Первой мировой войны солдатами и офицерами Русской императорской армии. Оно получило звучное публицистическое название — "Атака мертвецов". Историческая реальность быстро обросла преувеличениями, превратившись со временем в устойчивый мифологизированный образ, весьма далекий от реальности

Немецкий штурм крепости Осовец

Кампания 1915 года на Восточном (русско-германо-австрийском) фронте складывалась крайне неудачно для Российской империи и ее вооруженных сил. К концу лета в ходе "Великого отступления" под натиском армий противника были оставлены сотни тысяч квадратных километров российской территории. Одним из последних "волнорезов", о который разбивались атаки немецких войск, являлась русская крепость Осовец.

Крепостной район на реке Бобр (Бобры) у местечка Осовице (ныне на территории Польши) в 20 верстах (21,3 км) от границы с Германией имел важнейшее стратегическое значение. Он был сооружен в болотистой местности таким образом, что просто обойти его было невозможно. Очередной штурм крепости немцы предприняли 24 июля (6 августа по новому стилю) 1915 года. Причем на этот раз он происходил с использованием химического оружия.

Согласно журналу военных действий Осовецкой крепости, противник применил десятки газобаллонных батарей (каждая по 20 баллонов с хлором), сочетая использование смертоносного химического оружия с обстрелом крепости мощным артиллерийским огнем. Боевые отравляющие вещества, применявшиеся германской армией, являлись новым типом оружия, эффективной защиты от которого в тот момент не существовало. Противогазы только разрабатывались, и русским воинам приходилось "импровизировать", чтобы спастись от мучительной смерти. Именно в такой трагической ситуации оказались нижние чины и офицеры 3-го батальона 226-го пехотного Землянского полка и нескольких рот государственного ополчения.

Ядовитый густой туман, созданный немцами ранним утром, накрыл часть полевых укреплений гарнизона русской армии, которым командовал генерал-майор Николай Бржозовский.

Историческая справка В государственное ополчение зачислялись военнообязанные в возрасте от 21 до 43 лет, освобожденные от службы в регулярной армии. Нижние чины ополченческих частей именовались ратниками и делились на два разряда. В 1915 году из пеших дружин стали формировать пехотные полки и привлекать ратников к обороне крепостных районов. Показать ещё

Личный состав 3-го батальона оказался в числе наиболее пострадавших от применения ядовитых газов, которые с попутным ветром проникли на глубину почти 12 км.

При этом сами немцы оценивали эффект от газовой атаки как весьма неоднозначный. В оперативных документах немецкой 11-й ландверной дивизии впоследствии отмечалось, что если у бойцов в окопах переднего края русской обороны наблюдался почти 100% летальный исход, то при продвижении вглубь неприятельским штурмовым группам пришлось столкнуться с хоть и ошеломленными, но активно сопротивлявшимися защитниками крепости. При этом урон от артиллерийского огня немецких артбатарей, нанесенный русским войскам в первые часы штурма, был сопоставим с потерями от применения химического оружия. Эффективность отравляющего газа против окопавшейся пехоты во многом определялась психологическим воздействием. Пережидать артиллерийский обстрел на дне окопа или укрываться в долговременных укреплениях — это одно, даже уже привычное, дело. А вот наблюдать приближающееся серо-желтое газовое облако, от которого нет спасения, готов был не каждый воин. При подобных обстоятельствах частым явлением было массовое бегство с позиций.

Для захвата Сосненской позиции (полевые фортификационные укрепления от деревни Сосня до деревни Белогронды) Осовецкой крепости немцы выделили несколько штурмовых групп. А вот атакующих 12–14 батальонов численностью в 7 тыс. штыков, которые постоянно упоминаются в псевдоисторической и публицистической литературе, не было и в помине. Путаницу внес начальник штаба крепости подполковник Михаил Свечников, который в монографии "Оборона крепости Осовец во время второй, 6,5-месячной осады ее", опубликованной в 1917 году, написал: "Против наших 1,5 батальонов немцы сосредоточили около 12 батальонов 11-й ландверной дивизии, и, кроме того, в резерве, по показанию пленных, у них находилось еще около 6 батальонов". "Сосредоточили" и "ввели в бой" — это не тождественные по смыслу понятия. К тому же автор — очевидец событий, возможно, стремился еще больше героизировать подвиг, ссылаясь на сомнительные показания немецких военнопленных.

Русская контратака

Двинувшихся в атаку немецких штурмовиков (6 офицеров и 217 нижних чинов), которые должны были "зачистить" окопы и укрепления перед вводом в бой основных сил, необходимо было остановить и уничтожить.

Историческая справка Немецкий противогаз образца 1915 года, известный как "Gasmaske 1915", был одним из первых противогазов, использовавшихся в Первую мировую войну. Он представлял собой маску, изготовленную из прорезиненной ткани, обеспечивавшей герметичность, с отдельным цилиндрическим фильтром, который крепился к маске резьбой. Фильтр содержал слои поглотителей, включая активированный уголь, для очистки воздуха от отравляющих веществ. Показать ещё

Первыми попытались это сделать пришедшие в себя от удушья артиллеристы северо-западного сектора крепостной обороны (41 орудие). Однако немцы успели прорезать в сетях колючей проволоки первой оборонительной линии несколько проходов и проникнуть в русские окопы. Запоздалый и неточный артиллерийский огонь не наносил им существенных потерь. Срочно требовалось организовать штыковую контратаку и уничтожить прорвавшегося противника.

Сделать это силами резерва начальника Сосненской позиции (рота 101-й пешей Орловской дружины государственного ополчения) не представлялось возможным, так как почти все ее нижние чины и офицеры были в разной степени отравлены ядовитым газом. Вся надежда была на ввод в бой частей, менее пострадавших от химического оружия. Спасла ситуацию своевременная реакция начальника 2-го отдела крепостной обороны полковника Константина Катаева. Именно он распорядился направить для контратаки из ближайшего форта №3 13-ю роту 226-го пехотного Землянского полка под командованием 21-летнего подпоручика Владимира Котлинского.

Дальнейший ход событий весьма красочно и обстоятельно описывается в ранее упомянутой монографии Михаила Свечникова: "Выйдя на линию общего резерва, подпоручик Котлинский лично произвел рекогносцировку и, верно оценив обстановку, с 500 шагов бросился во главе своей роты в атаку на наступающие немецкие цепи. Немцы открыли по 13-й роте сильный ружейный и пулеметный огонь, но это не остановило стремительной атаки, несмотря на то что в это время был смертельно ранен подпоручик Котлинский, передавший командование ротой саперному офицеру поручику Стржеминскому. Последний, обнажив шашку, с криком "ура" бросился на немцев, увлекая за собой роту. Местность атаки была весьма неудобная: развалины старых блиндажей представляли собой ямы, в которые проваливались люди; отовсюду торчали доски и бревна и т. д., но доблестная рота, поистине достойная своего покойного командира, стремительной атакой, которая была доведена до конца, штыковым ударом выбила немцев последовательно с занимаемых ими позиций, а потом и из передовых окопов 1-го и 2-го участков Сосненской позиции; при этом было взято 16 пленных. Находившиеся в окопах и захваченные немцами наши противоштурмовые орудия и пулеметы в полной исправности отбиты у противника. Поручик Стржеминский был сильно отравлен удушливыми газами, но остался в строю".

Успех этой роты закрепили подошедшие следом дополнительные резервы. Осознав утрату всех первоначальных преимуществ, противник уже в 9 часов начал отход, а к 11 все уцелевшие немецкие штурмовые группы вернулись на исходные позиции, захватив с собой 19 пленных.

Разбитая батарея форта № 4 крепости Осовец © Из собрания Исторического музея

Сухие факты итогового подсчета потерь из документов Российского государственного военно-исторического архива свидетельствуют, что с русской стороны выбыло из строя 19 офицеров (13 скончались от удушья) и свыше 1,5 тыс. нижних чинов (около 600 умерли от удушья).

Литературный образ и рождение мифа

Первое упоминание "атаки мертвецов" появилось на страницах изданного в 1939 году исторического очерка Сергея Хмелькова "Борьба за Осовец". Стремясь сделать монографию более увлекательной и образной, но сохраняя при этом научную основу, автор применил звучное словосочетание. Это был литературный прием, с помощью которого Хмельков стремился эмоционально усилить описание момента. В течение нескольких десятилетий этот очерк не пользовался популярностью, пока в 1990-е годы бурный рост интереса к истории дореволюционной России не породил многочисленных создателей героических образов. В тот период они не получили должного отпора со стороны профессиональных историков и в итоге исказили историческую правду о подвиге защитников крепости Осовец. Именно от них интересующиеся военной историей узнали, что двинувшиеся в атаку несколько тысяч немцев настолько были напуганы внешним видом выскочивших из газового тумана бойцов 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, что в ужасе от увиденного бросились назад.

Под впечатлением от прочитанного деятели массовой культуры (поэты, певцы) и по сей день воспроизводят в своем творчестве привлекательный, но далекий от исторической правды образ. Выигрышную с точки зрения рейтингов тему подхватили и на телевидении. Начиная с 2014 года, когда был отмечен столетний юбилей со дня начала Первой мировой войны, один за другим снимаются фильмы, где так или иначе присутствует мифологизированная интерпретация подвига русских защитников крепости.

Отдавая дань памяти мужеству русских солдат и офицеров, павших при обороне Осовецкой крепости, не нужно забывать, что искажение и излишнее, недобросовестное "приукрашивание" героического прошлого может дать многочисленным недругам России лишний повод для разного рода нападок. Избежать этого можно, лишь строго придерживаясь исторических фактов, не допуская на государственном уровне их искажения и последующего внедрения в учебные программы. Ведь в истории нашего государства и без преувеличений полно великих свершений и героических личностей. Подвиг солдат и офицеров Русской имперской армии при обороне Осовецкой крепости лишь одна из вех этого многообразия.

Давид Мартиросян, кандидат исторических наук