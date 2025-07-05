В Израиле считают неприемлемыми правки, внесенные ХАМАС в сделку по Газе

Нетаньяху поручил откликнуться на приглашение к переговорам в формате непрямого диалога и продолжить контакты по возвращению заложников на основе катарской инициативы, добавили в канцелярии премьер-министра

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля. /ТАСС/. Изменения, внесенные движением ХАМАС в предложение Катара по урегулированию в секторе Газа, неприемлемы для Израиля. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Внесенные ХАМАС правки к катарскому предложению были переданы нам (Израилю - прим. ТАСС) <...> и неприемлемы для Израиля", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что Нетаньяху "поручил откликнуться на приглашение к переговорам в формате непрямого диалога и продолжить контакты по возвращению заложников на основе катарской инициативы", в связи с чем израильская делегация вылетит 6 июля "на встречу в Катар".

В ведомстве премьера отметили, что Израиль "уже принял катарскую инициативу". В канцелярии добавили, что глава кабмина принял решение направить делегацию в Катар "в свете оценки ситуации".

Ранее советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху созвал на вечер 5 июля заседание так называемого узкого кабинета министров, в который входят его ключевые члены, для обсуждения условий сделки по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и вопроса о вероятной отправке израильской делегации в столицу Катара Доху для переговоров.

Ранее ХАМАС сообщил в своем Telegram-канале, что движение передало положительный ответ посредникам и готово немедленно начать переговоры о реализации обсуждаемого предложения по урегулированию в Газе. Такое решение, как отметили радикалы, было принято после "завершения консультаций со всеми палестинскими фракциями".

По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.