Страны БРИКС встретятся 6-7 июля на саммите в Рио-де-Жанейро

Президент России Владимир Путин примет участие в нем по видеосвязи

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. В рамках председательства Бразилии в БРИКС с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро состоится очередной саммит сообщества. Изначальная повестка по вопросам климата и искусственного интеллекта существенно расширилась после введения США тарифов на ввоз иностранных товаров и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Предыдущий саммит БРИКС проходил в Казани в октябре 2024 года. Президент РФ Владимир Путин на правах хозяина саммита провел 22 протокольных мероприятия, среди которых - 16 личных двусторонних встреч с лидерами государств, руководителями правительств и главами МИД. При активном участии РФ на старте российского председательства 1 января 2024 года БРИКС пополнился несколькими полноправными членами - Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией, а также Эфиопией.

Обычно на саммите участники обсуждают экономические и политические вызовы, с которыми сталкивается объединение, однако последние два саммита - в Йоханнесбурге и Казани - в значительной мере оказались посвящены теме расширения блока. В 2024 году члены БРИКС приняли решение создать категорию государств - партнеров, первыми из них стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Партнером сообщества изначально была также названа Индонезия, однако 6 января бразильские власти объявили, что страна стала полноправным членом БРИКС. 17 января МИД Бразилии объявил об участии Нигерии в работе объединения в качестве партнера, 14 июля в том же качестве присоединился Вьетнам.

Делегация РФ

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Помощник главы государства Юрий Ушаков объяснял это определенными сложностями в контексте требований МУС - инстанция при активном участии Европы выдала ордер на арест российского лидера по надуманным причинам, а правительству Бразилии пока не удалось занять определенную позицию. Похожая ситуация была два года назад во время саммита в Йоханнесбурге.

Как ранее сообщил Ушаков, российскую делегацию на месте возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ожидается, что он прилетит в Рио-де-Жанейро в воскресенье. Ранее в МИД России отметили, что программа работы министра на полях саммита рассчитана на 6-7 июля.

Лавров примет участие в многосторонних форматах, где главам делегаций предстоит оценить работу БРИКС по трем основным направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера.

Планируется также обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня. В свете недавнего обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое коснулось некоторых участников объединения, особую актуальность приобретают вопросы поддержания мира и безопасности. Можно ожидать, что с российской стороны отдельное внимание будет уделено вопросам реформирования системы глобального управления с акцентом на эти задачи.

Наверняка глава российской дипломатии проведет и серию двусторонних встреч: площадка БРИКС давно зарекомендовала себя как удобный формат для "сверки часов" со своими ближайшими партнерами по самому широкому кругу вопросов. Помимо членов объединения на полях саммита в Рио-де-Жанейро будут и другие страны - единомышленницы, что создает большие возможности для развития двусторонних отношений.

Сбоев не предвидится

Ключевые достижения саммита традиционно фиксируются в итоговой декларации. В российском МИД уже заявили, что в процессе принятия совместного заявления "никаких сбоев не предвидится". По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, на последней встрече глав МИД стран БРИКС в апреле совместное заявление не удалось выпустить исключительно из-за вопроса, связанного с подходами к реформе Совета Безопасности ООН. Однако и тогда текст "на 99% носил консенсусный характер", а в ходе текущей встречи на высшем уровне страны БРИКС смогут "выбрать некий срединный вариант", уверен шерпа РФ.

Повестка саммита

В январе Бразилия определила 5 приоритетов председательства в БРИКС. Одним из важнейших вопросов в администрации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы считают обсуждение способов регулирования ИИ. По мнению бразильских властей, управление им должно носить ответственный и инклюзивный характер. Другим приоритетом Бразилии в рамках председательства в сообществе является содействие торговле и инвестициям между странами блока посредством разработки новых платежных средств.

В качестве третьего направления в Бразилиа предлагают обсудить возможные изменения структуры финансирования, необходимого для борьбы с изменением климата. Четвертым предложением со стороны бразильского руководства может стать содействие со стороны БРИКС сотрудничеству между странами глобального Юга, особенно в сфере здравоохранения. Наконец, власти Бразилии считают необходимым сосредоточиться на институциональном укреплении блока БРИКС с учетом присоединения к сообществу новых стран в качестве партнеров.

Немаловажную роль в объединении также уделяют дальнейшей институционализации и совершенствованию организационной структуры блока. По информации бразильского портала G1, темами дискуссий в Рио-де-Жанейро могут также стать реформа многосторонней архитектуры мира и меры по снижению конфликтности в международных отношениях.

Вопросы международной безопасности

В то же время повестка саммита может оказаться еще более масштабной из-за текущей международной обстановки. В мае по итогам визита в РФ Лула да Силва отмечал, что члены сообщества обсудят конфликт на Украине и пути его разрешения. При этом бразильский лидер подчеркнул, что считает "безумием темпы вооружения Европы" и снабжение Украины оружием.

Сообщество также быстро отреагировало на обострение ситуации на Ближнем Востоке вследствие ударов Израиля и США по Ирану. В совместном заявлении государства блока назвали эти атаки нарушением международного права и Устава ООН, а также подчеркнули необходимость создания безъядерной зоны в регионе. Как сообщил ТАСС бразильский правительственный источник, страны БРИКС могут также согласовать декларацию по итогам саммита с осуждением ударов США по исламской республике.

Перспективы развития сообщества

В апреле Бразилия предложила нарастить сотрудничество между членами блока по линии специальных ведомств для совместной борьбы с терроризмом. Как отмечал специальный помощник главы бразильской администрации по международным вопросам Селсу Аморим, руководство страны уже представило конкретные предложения по укреплению взаимодействия на данном направлении.

Все большую роль в мировой экономике играет Новый банк развития (НБР) БРИКС. Как заявила ранее на встрече с Путиным глава финансовой организации Дилма Руссефф, руководство НБР уже одобрило заявки Колумбии и Узбекистана на вступление и рассматривает вопрос о членстве Эфиопии и Индонезии. При этом в мае присоединение к НБР завершил Алжир.

Еще одним шагом на пути к экономической интеграции сообщества может стать создание общей платформы БРИКС для торговли сельскохозяйственной продукцией и сырьем. Помимо этого, члены БРИКС уже поддержали российскую инициативу создания зерновой биржи объединения.

Наконец, член Федерального сената Национального конгресса Бразилии Умберту Коста по итогам Парламентского форума БРИКС, прошедшего в Бразилиа в июне, посчитал, что одним из следующих шагов на пути консолидации блока может стать создание общего парламента объединения. По его словам, странам БРИКС необходимо разработать собственные институты, чтобы более слаженно отвечать на вызовы, стоящие перед сообществом.

По окончании бразильского председательства с 1 января 2026 года председательство в БРИКС перейдет к Индии. Как ранее заявил Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС, сообщество сделает большой шаг в практическом противодействии терроризму в период индийского председательства. В то же время российский дипломат подчеркнул, что пока рано говорить о том, какие вопросы будут приоритетными в следующем году.