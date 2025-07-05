Руссефф: НБР анализирует еще несколько заявок на присоединение к работе банка

Глава банка БРИКС также подчеркнула, что приоритетными направлениями для инвестиций в организации считают сферы науки и технологий

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Руководство Нового банка развития (НБР) БРИКС в настоящий момент рассматривает еще несколько кандидатов на вступление в организацию после недавнего присоединения Колумбии и Узбекистана. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф.

"Недавно мы объявили о вступлении Алжира, Узбекистана и Колумбии. Однако есть еще несколько желающих. <...> Предстоит проанализировать эти заявки, эти страны могут также в определенный момент присоединиться", - сказала она в ходе пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

Руссефф не стала уточнять, о каких государствах идет речь, отметив, что необходимо дождаться прогресса на переговорах. При этом ранее в ходе визита в РФ и встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель НБР отмечала, что уже рассматриваются заявки Индонезии и Эфиопии.

Глава банка БРИКС также подчеркнула, что приоритетными направлениями для инвестиций в организации считают сферы науки и технологий. "Добиться промышленного роста страны невозможно без качественного скачка в развитии науки и технологий. Поэтому мы должны сделать эти возможности максимально доступными для членов банка", - заключила она.

НБР учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в бразильском Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банк имеет собственный капитал в размере $100 млрд.