Маск заявил, что изменил свое мнение о Трампе из-за увеличения дефицита бюджета

По мнению Маска, политика президента США приведет страну к банкротству

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что он поменял свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за политики американского лидера, которая ведет к увеличению дефицита бюджета страны.

"Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в $2 трлн до $2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству", - написал он в X. Таким образом бизнесмен ответил на вопрос одного из пользователей платформы, поинтересовавшегося, что стало главной причиной, побудившей Маска кардинально изменить свое отношение к Трампу.

Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение американского лидера. Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали портиться по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами предпринимателя.

После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике продвигаемый американской администрацией законопроект о госрасходах, предусматривающий повышение потолка госдолга на $5 трлн.

30 июня Маск заявил, что в случае принятия этого законопроекта новая партия будет основана на следующий день. 3 июля Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом приняла данный законопроект. 4 июля его подписал Трамп. 5 июля Маск объявил о создании партии "Америка".