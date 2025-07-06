Палестинские шейхи в Хевроне предложили создать эмират и помириться с Израилем

Шейх Вади аль-Джаабари отметил, что, если еврейское государство поддержит его, он сможет избавить Хеврон от власти ПНА "в течение нескольких часов или дней без большого кровопролития"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля. /ТАСС/. Группа влиятельных общественных и религиозных лидеров города Хеврон на Западном берегу реки Иордан выступила с инициативой провозглашения собственного эмирата, сообщает газета The Jerusalem Post (JPost). По их замыслу, новоявленное образование могло бы выйти из подчинения Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле и заключить сепаратный мир с Израилем в рамках так называемых Авраамовых соглашений.

Как пишет JPost, об этой инициативе объявил шейх Вади аль-Джаабари. Он утверждает, что его род удерживает неформальную власть в Хевроне со времен Саладина - знаменитого мусульманского полководца, правившего Левантом в XII веке. По словам шейха, под его контролем сейчас находится 78% населения Хеврона и окрестностей, или более 700 тыс. палестинцев. Вместе с ним отказаться от власти ПНА готовы еще 13 шейхов хевронской округи, отмечает JPost. Большинство из них сохраняют анонимность из соображений безопасности.

В беседе с журналистами JPost шейх аль-Джаабари утверждал, что, если Израиль окажет ему поддержку, он сможет избавить Хеврон от власти ПНА "в течение нескольких часов или дней без большого кровопролития". По его словам, многие люди из его клана сейчас служат в структурах ПНА. В обмен на лояльность Израилю он рассчитывает добиться возобновления выдачи разрешений на работу для палестинцев, живущих на Западном берегу, которая была приостановлена после атаки радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В перспективе речь могла бы идти о создании совместных палестино-израильских промышленных зон на Западном берегу. Кроме того, по задумке шейхов, в дальнейшем модель "самостоятельного эмирата" в Хевроне могла бы распространиться на другие палестинские территории, включая Вифлеем, Дженин, Иерихон, Калькилию, Наблус, Тулькарм и, в конечном счете, Рамаллу. В последующем эти эмираты могли бы объединиться в некую общность по модели ОАЭ, которая бы установила мирные отношения с Израилем, предполагает аль-Джаабари.

Как отмечает JPost, семья аль-Джаабари находится в многолетней вражде с ПНА, его отец ранее уже контактировал с израильскими властями. На данный момент со стороны Израиля работу по этому вопросу ведет министр экономики Нир Баркат, утверждает газета. На первом этапе возможного соглашения речь может пойти о допуске 1 тыс. палестинских рабочих в Израиль, хотя аль-Джаабари настаивает на том, чтобы "в кратчайшие сроки" довести эту цифру до 50 тыс. При этом до 7 октября 2023 года на израильской территории насчитывалось около 210 тыс. палестинских рабочих, напоминает JPost.

Вместе с тем, по сведениям JPost, армия и спецслужбы Израиля пока выступают категорически против такой инициативы, полагая, что в настоящее время лишь ПНА способна держать ситуацию на Западном берегу под относительным контролем.