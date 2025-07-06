Моди пригласил лидеров стран БРИКС в Индию на саммит группы в 2026 году

По словам премьер-министра республики, глобальный мир и безопасность - это основа общих интересов и будущего

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Индийский премьер-министр Нарендра Моди пригласил лидеров стран БРИКС на следующий саммит группы, который пройдет в Индии в 2026 году под председательством республики.

"Я приглашаю всех вас приехать в Индию на саммит БРИКС, который пройдет под председательством Индии в следующем году", - сказал он, выступая с речью о мире и безопасности на саммите в Рио-де-Жанейро.

По словам Моди, "глобальный мир и безопасность - это не просто идеал, а основа наших общих интересов и будущего". "Развитие человечества возможно только в мирной и безопасной обстановке. БРИКС играет очень важную роль в достижении этой цели. Чтобы противостоять нашим общим вызовам, мы должны объединиться и приложить коллективные усилия, двигаться вперед вместе", - отметил он.

Как указал глава индийского правительства, самым серьезным вызовом для человечества сегодня стал терроризм. "Не должно быть никаких колебаний в введении санкций против террористов. Жертвы и сторонники терроризма не могут быть на одной чаше весов. Молчаливое согласие с терроризмом, поддержка террора или террористов не должны быть приемлемы ни при каких обстоятельствах", - заявил он.

Касаясь текущих конфликтов в мире, Моди заявил, что Нью-Дели выступает за диалог, сотрудничество и доверие. "Индия твердо верит, что какими бы сложными ни были обстоятельства, путь мира является единственным вариантом для благополучия человечества", - добавил он.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия. В 2026 году председательство в БРИКС перейдет от Бразилии к Индии.