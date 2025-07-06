Лидеры стран БРИКС приняли декларацию саммита в Рио-де-Жанейро

В частности, страны объединения надеются, что нынешние усилия по Украине приведут к устойчивому мирному урегулированию

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС на XVII саммите в Рио-де-Жанейро приняли декларацию, в которой высказались по наиболее острым международным проблемам, а также обозначили направления для дальнейшего развития объединения.

Документ содержит 126 пунктов на 45 страницах. Среди основных тем - конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сотрудничество в освоении космоса, здравоохранении и других сферах, борьба с терроризмом.

ТАСС собрал основные положения документа.

Конфликты на Ближнем Востоке

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимися конфликтами и нестабильностью в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В этой связи мы поддерживаем совместное заявление заместителей министров иностранных дел и специальных посланников стран БРИКС, сделанное на их встрече 28 марта 2025 года", - указано в документе.

Переговоры по Газе

"Мы призываем все стороны переговоров по Газе продолжать их, чтобы достичь немедленного, постоянного и безоговорочного прекращения огня, полного вывода израильских войск из сектора Газа и всех других частей оккупированной палестинской территории, освобождения всех заложников и задержанных, содержащихся под стражей в нарушение международного права, а также обеспечения устойчивого и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и ее доставки ", - говорится в декларации, принятой в ходе саммита БРИКС в Бразилии.

Лидеры стран объединения также отметили, что, по их мнению, "справедливое и прочное решение израильско-палестинского конфликта может быть достигнуто только мирными средствами и зависит от реализации законных прав палестинского народа, включая право на самоопределение и возвращение". Участники встречи в Рио-де-Жанейро подчеркнули, что "серьезно обеспокоены" ситуацией на палестинских территориях в связи с возобновлением боевых действий в Газе и препятствованием ввозу в анклав гуманитарной помощи.

"Мы напоминаем, что сектор Газа является неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории. В связи с этим мы подчеркиваем важность объединения Западного берега реки Иордан и сектора Газа под властью Палестинской [национальной] администрации и подтверждаем право палестинского народа на самоопределение, включая право на создание независимого Государства Палестина", - говорится в декларации, принятой на саммите БРИКС в Бразилии.

Конфликт на Украине

"Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, включая создание Африканской мирной инициативы и Группы друзей мира, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, - отмечается в тексте документа, опубликованном пресс-службой правительства Бразилии. - Мы ожидаем, что нынешние усилия [по Украине] приведут к устойчивому мирному урегулированию".

Конфликт в Судане

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Судане, которая привела к гуманитарному кризису и растущему риску распространения экстремизма и терроризма", - говорится в документе. Участники БРИКС призвали "к немедленному, постоянному и безусловному прекращению огня и мирному урегулированию конфликта".

В декларации подчеркивается "необходимость обеспечения постоянного, срочного и беспрепятственного доступа населения Судана к гуманитарной помощи и расширения масштабов гуманитарной помощи Судану и соседним странам".

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа страны), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Мерове и Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта тысячи людей погибли, десятки тысяч были ранены, еще более 13 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома.

В документе также затрагивается ситуация в других африканских странах. В частности, выражается серьезная обеспокоенность по поводу "гуманитарных кризисов, возникающих в результате новых и затяжных вооруженных конфликтов в некоторых регионах Африки", и поддерживаются "усилия, направленные на поиск политических решений кризисов".

Основа для урегулирования конфликтов

При этом заявляется, что "принцип "африканские решения - африканским проблемам" должен и впредь служить основой для урегулирования конфликтов на Африканском континенте". Страны БРИКС признают важнейшую роль Африканского союза в предотвращении и урегулировании конфликтов и подтвердили "поддержку усилий африканских стран по установлению мира на континенте".

Государства БРИКС выразили готовность "рассмотреть новые пути поддержки миротворческих операций Африканского союза, посреднических усилий, мирных процессов и более широких миротворческих инициатив".

О климатических вызовах

"Мы призываем к усилению глобальных мер реагирования на изменение климата в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты", - указано в документе. Страны объединения отметили Климатическую программу лидерства БРИКС как подтверждение "решимости коллективно играть руководящую роль путем взаимного расширения возможностей, продвигая решения, которые поддерживают потребности и приоритеты развития БРИКС, одновременно ускоряя действия и укрепляя сотрудничество для полной реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата и ее Парижского соглашения".

Как подчеркивается в декларации, достигнутые странами БРИКС результаты на климатическом треке доказывают, что многосторонность и сотрудничество стран глобального Юга могут формировать более инклюзивное и устойчивое управление для лучшего будущего. Страны БРИКС также указали, что "обеспечение доступного и своевременного климатического финансирования развивающихся стран имеет определяющее значение для справедливой реализации процессов перехода, сочетающих климатические действия и устойчивое развитие".

"Мы отмечаем, что предоставление и мобилизация ресурсов в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата и ее Парижского соглашения являются обязанностью развитых стран по отношению к развивающимся странам", - говорится в документе. Как указали государства - члены объединения, страны БРИКС привержены многосторонности и международному сотрудничеству и намерены возглавить процессы глобальной мобилизации в интересах более справедливой и устойчивой международной валютно-финансовой системы.

В декларации также подчеркивается, что "амбициозные климатические действия могут способствовать процветанию и лучшему будущему для всех". "Мы вновь подтверждаем, что цели, принципы и положения Рамочной конвенции ООН об изменении климата, ее Киотского протокола и Парижского соглашения, включая принципы справедливой, общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей с учетом различных национальных условий, необходимо уважать".

"Мы отвергаем односторонние, карательные и дискриминационные, протекционистские меры, не соответствующие международному праву, принимаемые под предлогом экологических проблем, такие как односторонние и дискриминационные механизмы пограничного корректирующего углеродного регулирования, регулирование вырубки лесов, бюрократические требования, налоги и другие меры", - говорится в документе.

В декларации также подчеркивается, что страны объединения вновь подтвердили "полную поддержку призыва 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, о недопустимости односторонних торговых мер, основанных на климатических или экологических соображениях". "Мы также выступаем против односторонних протекционистских мер, которые преднамеренно нарушают глобальные цепочки поставок и производства и искажают конкуренцию", - отмечается в тексте.

О снижении риска стихийных бедствий

"Мы будем сотрудничать в целях совершенствования национальных систем снижения риска стихийных бедствий и укрепления потенциала для уменьшения ущерба от стихийных бедствий и защиты инфраструктуры, человеческих жизней и сохранения благосостояния людей, а также для мобилизации достаточного финансирования и увеличения объема частных инвестиций для комплексного развития инфраструктуры", - говорится в документе.

Страны подтверждают приверженность увеличению финансирования, укреплению управления, солидарности и повышению устойчивости в области снижения риска стихийных бедствий.

"Мы отмечаем успехи, достигнутые с 2015 года благодаря принятию важнейших деклараций и созданию целевой рабочей группы. Мы признаем, что характер существующих рисков усложняется, что, в том числе связано с изменением климата, особенно в странах глобального Юга. Инфраструктура во всем мире все чаще серьезно страдает от экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий, что приводит к экономическим сбоям и негативно сказывается на жизни людей", - поясняется в декларации.

Страны БРИКС также одобряют рабочий план на 2025-2028 гг., в котором основное внимание уделяется устранению неравенства для снижения уязвимости, созданию надежных систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях, наращиванию потенциала реагирования, созданию устойчивой инфраструктуры и интеграции различных систем знаний.

"Мы поддерживаем расширение диалога по развитию систем мониторинга рисков, прогнозирования бедствий и их возможных последствий", - резюмируется в документе.

О сотруднричестве в сфере спорта

"Мы подчеркиваем, что все страны БРИКС обладают богатой традиционной спортивной культурой, и согласны поддерживать друг друга в продвижении традиционных, местных и коренных видов спорта среди стран БРИКС и во всем мире", - говорится в документе.

Страны БРИКС подчеркнули "важность расширения сотрудничества в различных областях спорта, включая развитие национальных, традиционных и неолимпийских видов". Они будут поощрять участие спортсменов в международных спортивных мероприятиях, проводимых на территории стран БРИКС, и обмениваться мнениями по теме физической культуры.

Лекарственное урегилирование

"Мы подчеркиваем важность добровольного сближения нормативно-правовой базы в рамках инициативы взаимодействия органов регулирования медицинской продукции стран БРИКС", - говорится в документе.

Помимо этого страны БРИКС считают необходимым сотрудничество в области ядерной медицины и радиофармацевтики.

Важным направлением названа совместная борьба с туберкулезом и антимикробной резистентностью, а также профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, обмен опытом в области традиционной медицины, цифрового здравоохранения. Это вносит "значительный вклад в соответствующие международные усилия", сказано в декларации.

Государства БРИКС поддерживают инициативы по этичному использованию искусственного интеллекта и надежному управлению данными в системах здравоохранения.

Развитие зерновой биржи объединения

"Мы признаем важность продолжения разработки инициативы по созданию платформы для торговли зерном в рамках БРИКС - зерновой биржи БРИКС - и ее последующего развития, а также распространения на другие сельскохозяйственные продукты и сырьевые товары", - отмечается в документе.

Страны объединения подчеркнули "важность обеспечения продовольственной безопасности и смягчения последствий нестабильных цен на продовольствие, а также внезапных кризисов в сфере поставок, включая нехватку удобрений".

В декларации лидеров стран БРИКС также указывается, что они поддерживают дальнейшее обсуждение национальной политики и международной координации, которые способствуют повышению доступности продовольствия.

Устойчивость энергорынков

"Мы признаем, что энергетическая безопасность является важнейшей основой социально-экономического развития, национальной безопасности и благополучия всех государств, - отмечается в документе. - Мы подчеркиваем необходимость укрепления энергетической безопасности путем обеспечения стабильности энергетических рынков, бесперебойных поставок энергии из различных источников, усиления цепочек создания стоимости, а также обеспечения устойчивости и защиты критически важной энергетической инфраструктуры, включая трансграничную инфраструктуру".

Лидеры стран БРИКС обратили внимание на то, что "ископаемые виды топлива по-прежнему будут играть важную роль в мировом энергобалансе, особенно для развивающихся стран и государств с формирующимся рынком". Они признали необходимость содействия "справедливому, упорядоченному, равноправному и инклюзивному энергопереходу, а также сокращению выбросов парниковых газов" в соответствии с общими климатическими целями и целями устойчивого развития ООН, а также с принципами "технологической нейтральности и общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей с учетом различных национальных условий, потребностей и приоритетов".

Участники саммита указали на взаимосвязь между решением проблемы изменения климата и содействием энергопереходу, подтвердив "общую приверженность устойчивому экономическому развитию в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, Парижским соглашением и национальными условиями".

"Признавая нашу общую ответственность как крупных производителей и потребителей энергии, мы подтверждаем приверженность обеспечению справедливого и инклюзивного энергоперехода с учетом национальных особенностей, а также обеспечению всеобщего доступа к надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в соответствии с целями устойчивого развития, - подчеркивается в декларации. - В этой связи мы призываем к укреплению сотрудничества между странами БРИКС для ускорения прогресса в достижении этих целей".

Использование односторонних мер в торговле

"Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу растущего использования односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО)", - говорится в тексте.

Участники саммита подчеркнули, что поддерживают основанную на правилах, открытую, прозрачную и справедливую многостороннюю торговую систему, в которой важную роль играет ВТО. По их мнению, рост числа торговых ограничений, в том числе в виде "протекционизма под прикрытием экологических целей", грозит дальнейшим сокращением мировой торговли и нарушением глобальных цепочек поставок, а также может усугубить существующие экономические диспропорции.

Члены БРИКС также заявили, что "решительно поддерживают стремление Эфиопии и Ирана к вступлению в ВТО".

О Сирии

"Мы приветствуем отмену односторонних санкций в отношении Сирии и надеемся, что это поддержит усилия по возрождению сирийской экономики и запуску фазы реконструкции, способствующей развитию и стабильности", - указано в документе.

Страны БРИКС также подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и призвали к "мирному и инклюзивному политическому процессу, возглавляемому и принадлежащему сирийцам, поддерживаемому ООН, на основе принципов резолюции 2254 Совета Безопасности (2015 г.)", таким образом, чтобы "обеспечить безопасность и благополучие гражданского населения без дискриминации".

"Мы осуждаем насилие, совершаемое в различных провинциях Сирии среди общин страны, продолжение террористической деятельности со стороны ИГИЛ (прежнее название террористической организации "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и филиалов Аль-Каиды (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) в Сирии, включая недавнюю бомбардировку церкви Мар-Элиас и Риф-Димашк, и выражаем искренние соболезнования и сочувствие семьям жертв этих террористических атак", - говорится в декларации.

Кроме того, страны объединения осудили угрозу, создаваемую присутствием иностранных боевиков-террористов на территории Сирии, а также риск распространения террористов в страны региона. "Сирия должна решительно противостоять всем формам терроризма и экстремизма и предпринять конкретные действия в ответ на обеспокоенность международного сообщества по поводу терроризма, - говорится в документе. - Решительно осуждая оккупацию частей Сирии, что является вопиющим нарушением международного права и размежевания 1974 года, мы призываем Израиль вывести свои войска с сирийской территории безотлагательно".

О других санкциях

"Мы осуждаем применение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, и вновь заявляем, что такие меры - в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций - имеют далеко идущие негативные последствия для прав человека", - говорится в документе.

Санкции отрицательно влияют на экономическое развитие, систему здравоохранения и продовольственную безопасность, они затрагивают людей, находящихся в уязвимом положении, углубляют цифровой разрыв и усугубляют экологические проблемы, указано в декларации.

"Мы призываем к отмене таких незаконных мер, которые подрывают международное право, принципы и цели Устава ООН, - отмечается в декларации. - Мы подтверждаем, что государства БРИКС не вводят и не поддерживают санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН и противоречащие международному праву".

Глобальное управление ИИ

"Мы признаем, что искусственный интеллект представляет собой важнейшую возможность для ускорения развития в направлении более процветающего будущего, - отмечается в документе. - Для достижения этой цели, мы подчеркиваем, что глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и удовлетворять потребности всех стран, включая страны глобального Юга".

БРИКС призывает к объединению усилий на глобальном уровне для создания системы управления искусственным интеллектом, которая будет отражать общие ценности стран объединения, учитывать риски, укреплять доверие и обеспечивать равноправное международное сотрудничество, указано в декларации.

В документе также говорится о том, что искусственный интеллект активно меняет сферу труда, открываются новые возможности для занятости, но одновременно появляются и риски: исчезновение профессий, рост неравенства, уязвимость отдельных групп. В первую очередь это касается женщин, молодежи, пожилых людей, людей с инвалидностью и других групп, находящихся в трудной ситуации. В этой связи страны БРИКС будут разрабатывать инклюзивную политику, которая позволит использовать технологии на всеобщее благо. При этом будут учитываться национальные законы и международные соглашения.

Сотрудничество с ООН

"Мы договорились изучить возможности сотрудничества в области предотвращения вооруженных конфликтов, миротворческих миссий ООН, операций Африканского союза по поддержанию мира, а также посредничества и мирных процессов".

Борьба с дикриминацией

"Мы подтверждаем необходимость активизации борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией, а также дискриминацией по признаку религии, веры или убеждений и всеми их современными формами во всем мире, включая тревожные тенденции все более частого использования языка ненависти, дезинформации и недостоверной информации", - говорится в документе.

Страны БРИКС также подтвердили свою приверженность расширению прав женщин и обеспечению их "активного участия в процессах принятия решений" во всех сферах.

Новый банк развития

"В период, когда Новый банк развития вступает в свое второе золотое десятилетие высококачественного развития, мы признаем и поддерживаем его растущую роль в качестве надежного и стратегического института развития и модернизации в странах глобального Юга", - сообщается в тексте.

"Мы также отмечаем и поощряем постоянное расширение членского состава Банка и укрепление системы его управления, что повышает институциональную устойчивость и операционную эффективность Банка, позволяя ему продолжать выполнять свои цели и функции на справедливой и недискриминационной основе. Мы решительно поддерживаем дальнейшее расширение членства в НБР и ускоренное рассмотрение заявок заинтересованных стран БРИКС в соответствии с Генеральной стратегией НБР и действующей политикой", - отмечается в декларации.

Там также говорится, что объединение приветствует прогресс НБР в укреплении в качестве глобального института развития и стабильности. Это отражает общую приверженность БРИКС укреплению финансовых механизмов, способствующих инклюзивному и устойчивому развитию в странах глобального Юга.

О расширении БРИКС

"Мы признаем, что расширение БРИКС и его повестки дня требуют корректировки методов работы объединения. В связи этой с этим мы отмечаем предпринимаемые усилия по обновлению круга ведения БРИКС и призываем продолжать этот процесс. Мы поддерживаем совершенствование практик для обеспечения того, чтобы объединение оставалось эффективным, действенным, отзывчивым, инклюзивным и основанным на консенсусе", - говорится в документе.

Страны БРИКС также подтверждают приверженность консолидации и укреплению объединения в соответствии с духом взаимного уважения и понимания, суверенного равенства, инклюзивности, солидарности, сотрудничества, демократии, преемственности, открытости, всесторонних консультаций и консенсуса.

"Мы подчеркиваем важность вклада стран партнеров в сотрудничество БРИКС в соответствии с Модальностями категории стран - партнеров БРИКС, принятыми на саммите БРИКС в Казани (Российская Федерация) и приветствуем их участие в различных встречах на министерском и техническом уровнях в период председательства Бразилии", - отмечается в декларации.

Страны БРИКС подтверждают, что институциональное развитие - это непрерывный и динамичный процесс, который должен отражать потребности и приоритеты объединения. "Мы подчеркиваем нашу твердую уверенность в том, что расширение диалога и партнерства БРИКС с развивающимися странами и государствами с формирующимися рынками будет способствовать дальнейшему укреплению духа солидарности и подлинного международного сотрудничества на благо всех", - подчеркивается в документе.

Задолженность стран

"Мы отмечаем, что высокий уровень задолженности в некоторых странах сокращает возможности бюджетного регулирования, необходимые для решения текущих проблем в области развития, усугубленных побочными эффектами внешних шоков <...>, а также структурными проблемами международной финансовой архитектуры", - указывается в документе.

В нем подчеркивается, что высокие процентные ставки и ужесточение условий финансирования усиливают долговую уязвимость многих стран.

Группа БРИКС считает, что проблему международной задолженности нужно решать комплексно и с учетом национальных законов и внутренних процедур каждого государства. "Мы признаем важность эффективного, всестороннего и системного подхода к долговой уязвимости стран с низким и средним уровнем дохода".

Страны также признают необходимость создания базы данных БРИКС для облегчения доступа к его документам и справочной информации.

Диалог с гражданским обществом

"Мы подчеркиваем важность расширения диалога между правительствами стран БРИКС и гражданским обществом, приветствуем инициативу бразильского председательства по укреплению взаимодействия между шерпами БРИКС и представителями гражданского общества".

Государства объединения также отметили важность докладов Делового совета БРИКС, Женского делового альянса БРИКС и Гражданского совета БРИКС. Страны группы признали важнейшую роль экономической активности женщин для обеспечения устойчивого роста и высоко оценили рекомендации Женского делового альянса БРИКС по устранению структурных барьеров, особенно в части, касающейся обеспечения доступа к кредитованию, образованию и здравоохранению.

"Мы признаем вклад женщин в продвижение климатически оптимизированного сельского хозяйства, а также необходимость обеспечения справедливых возможностей для их развития в устойчивой и цифровой экономике", - уточняется в декларации.

Высоко оценили страны объединения и инициативы Женского делового альянса БРИКС по поддержке бизнеса под управлением женщин, включая проведение таких мероприятий, как встречи, посвященные проблематике продвижения бизнеса, конкурс стартапов и доклад по вопросам развития женщин в БРИКС.

"Мы также обязуемся поощрять и расширять поддержку и финансирование для женщин, повышать уровень цифровой и финансовой грамотности женщин в неформальном секторе экономики, в том числе путем формализации экономики и мер социальной защиты", - резюмируется в документе.

Трансграничные платежи

"Мы поручаем нашим министрам финансов и управляющим центральных банков, в зависимости от обстоятельств, продолжить обсуждение инициативы БРИКС по трансграничным платежам и отмечаем прогресс, достигнутый целевой группой по платежам БРИКС в определении возможных путей для поддержки продолжения обсуждения потенциала большей операционной совместимости платежных систем БРИКС", - сказано в документе.

Участники саммита отметили важность технического отчета "Система трансграничных платежей БРИКС", который отражает предпочтения сторон. Согласно декларации, этот отчет "должен сыграть ключевую роль в усилиях по содействию быстрым, недорогим, более доступным, эффективным, прозрачным и безопасным трансграничным платежам между странами БРИКС и другими государствами, что может способствовать увеличению торговых и инвестиционных потоков".

Лидеры группы также высоко оценили Стратегию экономического партнерства БРИКС 2025 года, которая "предоставила руководство и заложила основу для сотрудничества и взаимодействия стран БРИКС по вопросам секторального развития, стратегий, программ и дорожных карт стран-членов".

"Мы с нетерпением ждем принятия и реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС 2030, которая будет направлена на консолидацию мандатов и руководящих принципов сотрудничества стран БРИКС по вопросам, касающимся многосторонней торговой системы, цифровой экономики, международной торговли, финансового сотрудничества и устойчивого развития".

Риски в глобальных демографических тенденциях

"Мы по-прежнему привержены укреплению сотрудничества БРИКС по вопросам демографии, поскольку динамика изменения возрастной структуры населения создает как вызовы, так и возможности для социально-экономического развития, особенно в том, что касается прав и льгот для женщин и инвалидов, развития молодежи, занятости и будущего сферы труда, урбанизации, миграции и старения", - говорится в документе.

Возвращение культурного наследия

"Мы подчеркиваем важность возврата культурных ценностей и наследия в страны их происхождения, его потенциал для восстановления международных отношений на неиерархической, совместной основе и признаем необходимость создания более прочных международных рамок по этому вопросу в качестве пути для содействия социальной сплоченности, культурной и исторической справедливости, примирению и коллективной памяти".

Саммит БРИКС 2026

"Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Мы выражаем полную поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 году и проведении XVIII саммита БРИКС в Индии", - указано в документе.

Космические технологии в мирных целях

"Мы признаем необходимость обеспечения использования космических систем, а также достижений космической науки и технологий в мирных целях. Мы также подтверждаем поддержку обеспечению долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, а также в поддержку предотвращения применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего правового многостороннего документа в целях обеспечения глобальной безопасности", - говорится в декларации.

Как отмечается в документе, страны БРИКС подчеркивают, что практические, не имеющие юридической силы обязательства, такие как меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия, а также универсально признанные нормы, правила и принципы также могут способствовать предотвращению гонки вооружений в космосе.

"Мы отмечаем инициативу некоторых стран БРИКС на Генеральной Ассамблее по созданию единой рабочей группы открытого состава для проведения согласованных, инклюзивных и эффективных обсуждений в этих целях и обязуемся конструктивно участвовать в этом процессе на основе имеющихся достижений, в том числе по существенным элементам юридически обязывающего документа по ПГВК", - говорится в декларации.

Космический совет объединения

"Мы в принципиальном плане согласны учредить Космический совет БРИКС и продолжить работу над его кругом ведения, чтобы способствовать дальнейшему сотрудничеству в области космической деятельности в рамках объединения".

Лидеры государств заявили о важности международного взаимодействия в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях и подтвердили "приверженность сокращению существующих асимметрий в космическом потенциале стран БРИКС".

Кроме того, они признали, что обмен данными, опытом и передовой практикой в области космической деятельности является важным элементом в развитии сотрудничества между космическими агентствами стран - участниц БРИКС. В связи с этим они приветствовали предложение о совместном информационном бюллетене в качестве механизма, способствующего обмену информацией и продвижению инициатив по наращиванию космического потенциала.

Украинские атаки на территорию РФ

"Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, умышленно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным пострадавшим среди мирного населения, включая детей", - говорится в документе.

Конвенция о борьбе с международным терроризмом

"Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом. Мы призываем к согласованным действиям против всех террористов и террористических организаций, признанных таковыми ООН", - сказано в тексте документа.

Участники саммита решительно осудили "любые акты терроризма как преступные и неоправданные, независимо от их мотивации, когда бы, где бы и кем бы они ни были совершены".

"Мы подтверждаем нашу приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное перемещение террористов, финансирование терроризма и предоставление убежища террористам. Мы повторяем, что терроризм не должен ассоциироваться ни с какой религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой и что все, кто участвует в террористической деятельности и ее поддержке, должны быть привлечены к ответственности и преданы суду в соответствии с соответствующим национальным и международным правом", - указано в декларации.

Страны БРИКС возложили главную ответственность в борьбе с терроризмом на государства, отметив, что глобальные усилия по предотвращению и противодействию террористическим угрозам должны полностью соответствовать их обязательствам в рамках международного права.

Атаки на Иран

"Мы осуждаем начавшиеся 13 июня 2025 года военные удары по Исламской Республике Иран, которые представляют собой нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций, а также выражаем серьезную озабоченность в связи с последующей эскалацией ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке", - указывается в документе.

Кроме того, группа БРИКС выразила обеспокоенность нападениями на иранские ядерные объекты, которые находятся под полными гарантиями Международного агентства по атомной энергии. В этом контексте участники встречи призвали Совет Безопасности ООН заняться вопросом обеспечения ядерной безопасности в условиях военных конфликтов.

"Ядерные гарантии, безопасность и физическая защита должны всегда соблюдаться, в том числе в условиях вооруженных конфликтов, в целях защиты людей и окружающей среды", - подчеркнули авторы заявления.

О рисках ядерного конфликта

"Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы подтверждаем необходимость активизации системы разоружения, контроля над вооружениями, нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности и международного мира и безопасности", - указано в документе.

Как следует из текста, страны БРИКС отмечают "значительный вклад зон, свободных от ядерного оружия, в укрепление режима ядерного нераспространения". "Мы подтверждаем нашу поддержку и уважение ко всем существующим зонам, свободным от ядерного оружия, и связанными с ними гарантиями против применения или угрозы применения ядерного оружия, и признаем первостепенную важность усилий, направленных на ускорение реализации резолюций о создании зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, включая Конференцию, созванную в соответствии с Решением 73/546 Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в декларации.

"Мы призываем все приглашенные стороны добросовестно принять участие в этой конференции и конструктивно участвовать в этих усилиях. Мы приветствуем принятие резолюции 79/241 Генеральной Ассамблеи ООН "Всестороннее изучение вопроса о зонах, свободных от ядерного оружия, во всех его аспектах", - констатируется в документе.

О БРИКС

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия. В 2026 году председательство в БРИКС перейдет от Бразилии к Индии.