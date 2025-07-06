Арагчи: БРИКС призван сыграть ключевую роль в защите мирового порядка

Глава МИД Ирана отметил, что мир и безопасность - это необходимое условие для построения более справедливого, гуманного и безопасного мира

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. БРИКС, руководствуясь принципами многосторонности, призван сыграть ключевую роль в защите справедливого мирового порядка. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на саммите объединения в Рио-де-Жанейро.

"БРИКС, опираясь на принципы укрепления многосторонности, справедливости и сотрудничества, а также неизменно выступая в поддержку международного правового порядка, основанного на Уставе ООН, находится в уникальном и ответственном положении, позволяющем играть ключевую роль в условиях беспрецедентных нарушений и попрания основополагающих принципов Устава ООН", - сказал он.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что "мир и безопасность - это не только основа инклюзивного и устойчивого развития для всех, но и необходимое условие для построения более справедливого, гуманного и безопасного мирового порядка".

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия. XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии.