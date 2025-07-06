Армия Израиля заявила о серии ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Целями атаки стали места производства и хранения "стратегического вооружения" и установка для запуска ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новую серию ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Согласно ее заявлению, удары наносились по южным районам Ливана и долине Бекаа на востоке республики. Целями атаки стали военные объекты "Хезболлах", в том числе места производства и хранения "стратегического вооружения" и установка для запуска ракет.

По версии израильской стороны, "наличие вооружений и присутствие "Хезболлах" в этом районе является грубым нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном". "Армия обороны Израиля продолжит действовать, устраняя любую угрозу Государству Израиль", - подчеркнули в пресс-службе.