Трамп счел охотой на ведьм действия властей Бразилии против Болсонару

Президент США призвал оставить в покое бывшего лидера страны

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает "атакой на политического оппонента" и охотой на ведьм действия властей Бразилии в отношении экс-президента этой страны Жаира Болсонару.

"Это не что иное как атака на политического оппонента. Я про такое много знаю", - написал американский лидер в Truth Social, комментируя ситуацию вокруг Болсонару. "Великий народ Бразилии не потерпит того, что делают с их бывшим президентом", - полагает Трамп. "Я буду очень внимательно наблюдать за охотой на ведьм, развязанной в отношении Жаира Болсонару, его семьи и тысяч его сторонников", - предупредил глава Белого дома. "Единственный процесс, который должен идти [в отношении Болсонару], - это процесс со стороны избирателей. Он называется "выборы", - убежден Трамп.

"Оставьте Болсонару в покое!" - призвал президент США. С его точки зрения, Болсонару "ни в чем не виновен", он лишь отстаивал интересы сограждан в ходе пребывания на посту главы государства в 2019-2022 годах.

Болсонару активно поддерживал Трампа, а тот отвечал взаимностью. Болсонару запрещено занимать государственные должности до 2030 года по подозрению в содействии беспорядкам в бразильской столице в январе 2023 года. Это произошло уже после вступления в должность действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В конце июня Болсонару смог собрать 12,4 тыс. человек на митинге в поддержку собственной амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. Эта акция состоялась в крупнейшем городе южноамериканской республики Сан-Паулу.

Комментируя ранее высказывания Трампа по ситуации вокруг Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что американскому лидеру следует "меньше [сидеть] в интернете и больше заниматься [исполнением обязанностей] главы государства". В Бразилии "уже был такой президент", и для него наиболее важным оказалось удовлетворение "мелких, местами незаконных потребностей", сказал Лула да Силва. Бразильский портал G1 считает, что речь шла о Жаире Болсонару, поражение которому действующий лидер нанес на выборах в 2022 году.