7 июля, 19:40,
обновлено 7 июля, 20:21
Санкции в отношении России

Великобритания ввела новые санкции против России

kikujungboy CC/ Shutterstock/ FOTODOM
© kikujungboy CC/ Shutterstock/ FOTODOM
В частности, под рестрикции подпали начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Великобритания в связи с конфликтом на Украине ввела санкции в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко, свидетельствуют данные обновленного черного списка на сайте британского правительства.

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Рестрикции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

Кроме того, из-за украинского конфликта в санкционный список был добавлен Научно-исследовательский институт прикладной химии, расположенный в Сергиевом Посаде.

Ранее в постпредстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили ТАСС, что технический секретариат ОЗХО полностью игнорирует российские данные о нарушениях Конвенции по запрещению химического оружия украинскими подразделениями. 

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