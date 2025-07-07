Авторы резолюции о главе ЕК раскритиковали ограничения на ее обсуждение в ЕП

Формат не отражает всей серьезности ситуации и создает ощущение, что Европарламент пытается утаить многочисленные обвинения в адрес Урсулы фон дер Ляйен, заявила евродепутат от Германии Кристин Андерсон

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП), внесшие проект резолюции о недоверии главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, подвергли критике решение руководства ЕП ограничить обсуждение документа выступлениями руководителей групп.

"Вотум недоверия Еврокомиссии был внесен в индивидуальном порядке членами парламента, а не политическими группами, однако Конференция президентов решила допустить только один раунд выступлений от лидеров политических групп", - отметила депутат ЕП от Германии Кристин Андерсон.

По ее словам, такой подход не соответствует регламенту, который предусматривает полноценные дебаты. "Предложенный формат не отражает всей серьезности ситуации и создает ощущение, что Европарламент пытается утаить многочисленные обвинения в адрес Урсулы фон дер Ляйен, - сказала она. - Наша задача - не защищать главу ЕК, а привлечь ее к ответственности".

Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Предложение нашло поддержку 74 депутатов, из них 31 принадлежит к правой группе "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Пиперя обвиняет фон дер Ляйен и Еврокомиссию в том числе в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии.

Вероятность вынесения вотума недоверия главе ЕК крайне низка, поскольку ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия, членом которой является глава Еврокомиссии, - уже объявила, что будет поддерживать фон дер Ляйен, ей также практически гарантирована поддержка либералов и социалистов. То есть в сумме свыше двух третей депутатов Европарламента будут голосовать против.