МИД Франции: ЕС намерен ввести против России самые жесткие санкции за три года

По словам главы французского дипведомства Жан-Ноэля Барро, ограничения затронут нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничительные меры

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.

"ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года", - сказал министр в эфире телеканала LCI.

По его словам, "санкции затронут нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают России обходить ограничительные меры".

Министр утверждал, что санкции должны помешать РФ продолжать военную операцию на Украине.

27 июня президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что западные санкции против энергетического сектора едва ли отразятся на России. Как отметил глава государства, несмотря на то, что "против РФ введены уже тысячи санкций", рост российской экономики в прошлом году составил 4,3%, тогда как в еврозоне экономика выросла на 0,8-0,9%.