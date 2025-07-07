Арестованного мэра Антальи отстранили от должности

Мухиттин Бёджек арестован в рамках расследования дела о получении взятки

СТАМБУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Мэр Антальи Мюхиттин Бёджек, задержанный и впоследствии арестованный по обвинению в получении взятки, решением МВД Турции отстранен от должности. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бёджек, арестованный по решению суда по уголовным делам Антальи в рамках расследования дела о получении взятки, в качестве временной меры реагирования отстранен от должности", - отмечается в релизе. В нем указывается, что это решение принято на основе соответствующей статьи конституции и закона о муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что 5 июля в рамках расследования дел о коррупции были задержаны мэры четырех турецких городов (Антальи, Манавгата, Аданы и Адыямана), которые представляют оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) Турции. Лидер НРП Озгюр Озель назвал операцию по задержанию коллег "грязной" и обвинил власти Турции в авторитаризме.

Операции по задержанию мэров, представляющих НРП, проводятся после взятия под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире.