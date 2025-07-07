Хуситы заявили о рекордном числе самолетов Израиля при ударах по Йемену

Это указывает на то, что еврейское государство готовилось "к самому масштабному и жестокому нападению на Йемен", заявил замруководителя пресс-службы движения "Ансар Аллах" Насреддин Амер

ДОХА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля в ходе недавней операции против хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" задействовали наибольшее число истребителей и готовились осуществить самую масштабную атаку. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер.

"Очевидно, что использование израильским противником в ходе его последней агрессии против Йемена большего числа вражеских самолетов и более крупных авиационных соединений, чем при любых предыдущих атаках, указывает на то, что они готовились к самому масштабному и жестокому нападению на Йемен", - отметил представитель хуситов.

Амер подчеркнул, что сразу после атаки сформированные хуситами вооруженные силы "начали крупномасштабную военную операцию", выпустив по территории Израиля 11 ракет и беспилотников, "которые успешно поразили свои цели". Согласно утверждению представителя мятежников, "израильские и американские средства ПВО не смогли их перехватить".

В ночь на 7 июля израильские ВВС атаковали объекты хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в ходе операции было задействовано около 20 истребителей, ударам подверглись порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, а также электростанция Рас-эль-Хатыб в провинции Эль-Ходейда.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января 2025 года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.