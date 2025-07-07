Йеменские хуситы не зафиксировали жертв авиаударов Израиля

Замруководителя пресс-службы "Ансар Аллах" Насреддин Амер отметил, что были приняты все необходимые меры предосторожности

ДОХА, 8 июля. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" приняли меры предосторожности перед недавней атакой Израиля, жертв в результате ударов нет. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя пресс-службы "Ансар Аллах" Насреддин Амер.

"В дополнение к высокому уровню военной подготовки соответствующие органы также приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать жертв", - сказал он. Как отметил представитель "Ансар Аллах", мятежники "не зафиксировали ни одного случая ранения".

В ночь на 7 июля израильские ВВС атаковали объекты хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в ходе операции было задействовано около 20 истребителей, ударам подверглись порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, а также электростанция Рас-эль-Хатыб в провинции Эль-Ходейда.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января 2025 года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион. В ответ на это Израиль неоднократно наносил авиаудары по объектам хуситов, включая международный аэропорт захваченной мятежниками Саны, а также порты и электростанции.