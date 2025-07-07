"Ансар Аллах": несколько израильских истребителей отступили при атаке на Йемен

Замруководителя пресс-службы движения Насреддин Амер подчеркнул, что "противник был застигнут врасплох беспрецедентным уровнем готовности йеменских сил противовоздушной обороны"

ДОХА, 8 июля. /ТАСС/. Несколько истребителей ВВС Израиля в ходе операции против хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" были вынуждены отступить в результате работы систем противовоздушной обороны мятежников, которые при отражении атаки использовали в том числе современные ракеты. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя пресс-службы "Ансар Аллах" Насреддин Амер.

"Противник был застигнут врасплох беспрецедентным уровнем готовности йеменских [сил] противовоздушной обороны, которые применили несколько современных ракет класса земля - воздух местного производства, часть из которых недавно поступила на вооружение", - заявил Амер. По его словам, использование этих ракет "вынудило несколько вражеских эскадрилий развернуться и не позволило им достичь своих целей".

Представитель "Ансар Аллах" уточнил, что израильские истребители, которые продолжили свою миссию, атаковали "несколько сугубо гражданских объектов на побережье", включая порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф. Он подчеркнул, что ранее Израиль "неоднократно наносил удары по этим объектам и утверждал, что они были полностью уничтожены". "Это еще одно свидетельство провала и растерянности сионистского противника", - продолжил Амер.

В ночь на 7 июля израильские ВВС атаковали объекты хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в ходе операции было задействовано около 20 истребителей, ударам подверглись порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, а также электростанция Рас-эль-Хатыб в провинции Эль-Ходейда.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января 2025 года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион. В ответ на это Израиль неоднократно наносил авиаудары по объектам хуситов, включая международный аэропорт захваченной мятежниками Саны, а также порты и электростанции.