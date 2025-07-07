Трамп заявил, что США едва ли придется вновь применять военную силу против Ирана

Американский лидер утверждает, что Тегеран "хочет встретиться" и найти решение

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не может себе представить, чтобы Соединенным Штатам понадобилось вновь применять военную силу против Ирана.

В начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трампа спросили, в каком случае Вашингтон будет готов нанести еще один удар по Ирану. "Надеюсь, нам не придется делать этого. Я не могу представить себе, чтобы [мы] хотели сделать это", - ответил Трамп. Он утверждает, что Иран "хочет встретиться" и найти решение.