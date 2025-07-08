Уиткофф: переговоры США и Ирана могут пройти на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что нанесенные Соединенными Штатами удары "говорят громче" каких-либо договоренностей

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Переговоры США и Ирана состоятся, скорее всего, на следующей неделе. Об этом сообщил в понедельник спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

"[Эта встреча состоится] очень скоро. Возможно, на следующей неделе", - сказал он на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Иран "попросил о встрече" и что, если в результате переговоров удастся "зафиксировать что-нибудь на бумаге, будет хорошо". По словам американского лидера, он не видит особого смысла в переговорах с исламской республикой, поскольку США уничтожили ее ядерную программу. "Когда это [удары США по иранским ядерным объектам] произошло, я спросил, в чем смысл обсуждений. Думаю, они прониклись к нам уважением, а также уважением к Израилю. Они хотят встретиться, и мы встретимся", - добавил Трамп.

Трамп утверждает, что нанесенные Соединенными Штатами удары "говорят громче" каких-либо договоренностей, закрепленных на бумаге. "Но я понимаю, почему Иран хочет этого", - сказал он.

Глава Соединенных Штатов также заявил, что Вашингтону едва ли понадобится вновь применять военную силу против Ирана. "Надеюсь, нам не придется делать этого. Я не могу представить себе, чтобы [мы] хотели сделать это", - отметил президент США.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.