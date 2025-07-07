Трамп заявил, что ХАМАС стремится к прекращению огня в секторе Газа

Президент США также отметил, что движение "хотело встретиться"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС стремится к прекращению огня, новый инцидент в секторе Газа не является препятствием этому. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Я так не думаю. Они хотели встретиться, и они хотят прекращения огня, так что я так не думаю", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, препятствует ли переговорам о прекращении огня с ХАМАС инцидент, во время которого был ранен или убит как минимум один военнослужащий ЦАХАЛ.