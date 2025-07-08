Трамп заявил, что хотел бы иметь возможность отменить санкции против Ирана

Президент США добавил, что хочет дать иранцам "шанс на восстановление"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы иметь возможность "в надлежащее время" отменить односторонние американские санкции в отношении Ирана.

"У нас в отношении Ирана есть болезненные санкции, очень болезненные. И я бы хотел быть в состоянии в надлежащее время отменить эти санкции, дать им [иранцам] шанс на восстановление", - сказал глава вашингтонской администрации, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Я бы хотел, чтобы Иран мирным образом восстановился, а не скандировал "Смерть Америке, смерть США, смерть Израилю", как они это делали", - отметил Трамп.

В схожем ключе он высказывался несколько раз в последние недели. При этом Трамп утверждал, что решил не идти на смягчение рестрикций против Тегерана, возможность которого якобы рассматривал, после выступления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в конце июня. Хаменеи объявил в той речи о победе Ирана над США и Израилем.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.