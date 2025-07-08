Нетаньяху: иранский народ должен принимать решение о смене власти в республике

Израильский премьер фактически не ответил на вопрос о том, считает ли он завершенной военную операцию своего государства против Ирана

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Решение о смене власти в Иране должен принимать народ исламской республики. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я думаю, это зависит от иранского народа", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Израильский премьер фактически оставил без ответа вопрос о том, считает ли он завершенной военную операцию еврейского государства против Ирана.

"Если вам удалось избавиться от опухоли, это не значит, что она не вернется. Необходимо постоянно следить за ситуацией, чтобы гарантировать, что не будет попыток возвращения. Пристальный контроль за ситуацией нужен, чтобы нам не пришлось повторять [военную операцию]. Тем не менее это историческая победа, которая уже изменила облик Ближнего Востока и, думаю, предоставила возможность для исторического расширения Авраамовых соглашений", - сказал Нетаньяху.

Трамп в свою очередь заявил, что он надеется на то, что военные действия против Ирана завершены. "Я надеюсь, с этим покончено. Думаю, Иран хочет встретиться. Думаю, они хотят мира", - заявил он.

Авраамовы соглашения, которые Трамп считает одним из главных достижений своего первого президентского срока, были достигнуты еврейским государством и частью арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, ОАЭ и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году. Трамп 20 января допустил, что Саудовская Аравия может подписать Авраамовы соглашения с Израилем к концу 2025 года.