Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на создание суверенной Палестины

Премьер еврейского государства считает, что на Ближнем Востоке сейчас возможен "очень, очень широкий мир", охватывающий "всех соседей" Израиля

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Израиль не согласится на формирование полноценного суверенного палестинского государства и передачу ему ключевых полномочий, прежде всего в сфере безопасности. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Считаю, что у палестинцев должны быть все полномочия на самоуправление, но ни одного - на то, чтобы нам (израильтянам - прим. ТАСС) угрожать. Это означает, что определенные полномочия, например, касающиеся безопасности в целом, всегда будут оставаться в наших руках", - сказал глава правительства, комментируя просьбу уточнить, считает ли он возможным двухгосударственное решение ближневосточного вопроса.

"В этом заключается факт. И никто в Израиле не согласится на что-либо другое, потому что мы не собираемся совершать самоубийство", - утверждал Нетаньяху. "Мы выработаем мир, в котором наша безопасность, суверенные полномочия в сфере безопасности всегда будут оставаться наших руках", - полагает премьер. "Люди будут говорить: "Это неполноценное государство [палестинцев], это не государство". Нам плевать", - подчеркнул Нетаньяху. С его точки зрения, на Ближнем Востоке в настоящее время возможен "очень, очень широкий мир", охватывающий "всех соседей" Израиля.

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности урегулирования палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств. "Я не знаю. Задайте этот вопрос Биби (Беньямину Нетаньяху - прим. ТАСС)", - сказал президент США.