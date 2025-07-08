Трамп допустил очередную отсрочку вступления в силу торговых пошлин

Президент США ранее подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что срок вступления в силу торговых пошлин, намеченный на 1 августа, может быть сдвинут. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

У американского лидера поинтересовались, идет ли речь о "жестких сроках" вступления в силу пошлин. "Нет, я бы сказал, что это жесткие [сроки], но не на 100% жесткие", - заявил Трамп. "Если они позвонят и скажут, что хотели бы сделать что-то иначе, мы будем открыты к этому. Но сейчас дела обстоят таким образом", - пояснил он.

Ранее Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель страны, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.