Белый дом отрицает наличие у администрации США "списка клиентов" Эпштейна

Портал Axios ранее сообщил, что Министерство юстиции и ФБР не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны финансиста, наличия списка его клиентов, а также подтверждений версии о его убийстве

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Белый дом отрицает наличие у американской администрации "списка клиентов" американского финансиста Джеффри Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди.

На регулярном брифинге для журналистов у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт поинтересовались, что имела в виду Бонди, когда в интервью телеканалу Fox News в феврале 2025 года заявила в ответ на вопрос о планах опубликовать "список клиентов" Эпштейна, что этот документ "лежит [у нее] на столе".

"Она [Бонди] говорила обо всех документах, всех бумагах, касающихся преступлений Джеффри Эпштейна. Вот о чем говорила генеральный прокурор", - заявила Ливитт.

Ранее портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.