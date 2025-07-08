Минздрав Газы сообщил о гибели 100 человек из-за ударов Израиля за сутки

Также 356 палестинцев получили ранения

ДУБАЙ, 8 июля. /ТАСС/. Не менее 100 палестинцев погибли в результате ударов армии Израиля по сектору Газа в минувшие сутки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава.

По информации ведомства, за последние 24 часа в больницы сектора Газа поступило 105 погибших и 356 раненых в результате ударов Армии обороны Израиля по региону. "Часть пострадавших все еще находятся под завалами и на дорогах, куда не могут добраться бригады скорой помощи и сотрудники службы гражданской обороны", - указано в сообщении министерства.

Также отмечается, что в последние 24 часа не менее 7 человек были убиты и более 74 ранены в ходе атак израильских военнослужащих на палестинцев, стоящих в очереди у пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Согласно данным Минздрава, общее число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года возросло до 57 523, свыше 136 617 пострадали. Количество пострадавших с 18 марта 2025 года, когда Израиль возобновил боевые действия в Газе, выросло до 24 576, погибли 6 964 человека.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.