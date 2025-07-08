Пентагон подтвердил планы по отправке Киеву "оборонительных вооружений"

Помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл добавил, что Пентагон придерживается планов "проведения анализа военных поставок по всему миру"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США подтвердило планы американской администрации по передаче Украине дополнительных "оборонительных вооружений".

"По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы обеспечить украинцам возможность обороняться, пока мы работаем над тем, чтобы добиться устойчивого мира и остановить убийства", - заявил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать соответствующие планы американской администрации. Он добавил, что Пентагон по-прежнему придерживается планов "проведения анализа военных поставок по всему миру".