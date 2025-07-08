Эксперт Виани: БРИКС уже стал самым важным объединением для глобального Юга

Профессор Национального университета Кордовы отметил, что мировой порядок, зародившийся после 1945 года и возглавляемый Западом, находится на "терминальной стадии"

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июля. /ТАСС/. Саммит в Рио-де-Жанейро показал, что страны, не входящие в состав БРИКС, ищут сближения с группой, потому что она уже стала самым важным объединением для глобального Юга и будет одним из архитекторов нового мирового порядка. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС профессор Национального университета Кордовы (Аргентина) Гонсало Фиоре Виани.

"Существует множество факторов, которые привлекают страны к БРИКС. Главным образом это возможность быть участником обсуждения того, каким будет следующий многополярный мировой порядок", - полагает эксперт.

Фиоре отметил, что мировой порядок, зародившийся после 1945 года и возглавляемый Западом, сейчас уже находится на "терминальной стадии". "Сложно предсказать, что будет дальше, но я вижу БРИКС в числе архитекторов следующего мирового порядка, который будет более сбалансированным", - добавил он.

Как отметил эксперт, в то время, как США теряют свое влияние, группа БРИКС "смогла стать самой важной группой на глобальном Юге". "Конечно, у БРИКС есть свои особенности по сравнению с такими площадками, как G20, но группа все больше расширяется, принимая новых участников. В БРИКС представлены почти две трети мирового населения, в нее входят страны с важнейшими природными ресурсами и огромным весом в мировой экономике", - указал Фиоре.

По его мнению, в будущем БРИКС могла бы стать важным посредником в урегулировании конфликтов. "Пока ей для этого не хватает институциональных механизмов. Но при большей интеграции в будущем у нее могут появиться инструменты для ведения таких переговоров, что может сделать ее важным посредником в решении конфликтов", - считает он.

Саммит БРИКС прошел в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Помимо членов группы и государств-партнеров, в нем приняли участие другие страны, в том числе Мексика, Турция, Уругвай и Чили.