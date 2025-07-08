AFP: в Дохе продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС по сектору Газа

По данным агентства, участники консультаций в основном обсуждают механизм реализации будущего соглашения о прекращении огня в Газе

ДОХА, 8 июля. /ТАСС/. Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили во вторник утром в Дохе непрямые переговоры с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на палестинский источник.

По словам собеседника агентства, участники консультаций в основном обсуждают механизм реализации будущего соглашения о прекращении огня в секторе Газа, в частности положения, касающиеся вывода израильских войск из палестинского анклава и организации доставки гуманитарной помощи.

6 июля ХАМАС и Израиль возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как сообщили в понедельник источники телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. По информации агентства Reuters, отказ Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является основным проблемным вопросом на переговорах.