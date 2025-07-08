В Иране опровергли слова Трампа, что Тегеран запросил встречу с Вашингтоном

От Тегерана никаких запросов не поступало, отметил представитель МИД республики

ТЕГЕРАН, 8 июля. /ТАСС/. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы просил о встрече с американскими переговорщиками.

"От нас не поступало никаких запросов на встречу с американской стороной", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Ранее Трамп заявил, что Иран "попросил о встрече" и что, если в результате переговоров удастся "зафиксировать что-нибудь на бумаге, будет хорошо". По словам спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, переговоры США и Ирана состоятся, скорее всего, на следующей неделе.