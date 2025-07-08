Силовики завершили обыск и вышли из головного офиса "Электрических сетей Армении"

Племянник Самвела Карапетяна Нарек Карапетян сообщил, что пока не арестован

ЕРЕВАН, 8 июля. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета (СК) Армении и силовики в масках завершили обыск в компании "Электрические сети Армении" арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна и вышли из головного офиса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Они ничего не нашли, обыскали кабинет главы совета директоров Нарека Карапетяна", - сообщил директор компании Давид Газинян.

Нарек Карапетян, который является племянником Самвела Карапетяна, после обыска вышел к журналистам и сообщил, что пока не арестован. "Начали какой-то процесс давление, но в Армении уже никто не боится задержаний и арестов. В Армении на сегодняшний момент является честью быть под арестом", - отметил он.

С раннего утра силовики ворвались в головной офис компании "Электрические сети Армении", а также в дом Нарека Карапетяна и провели обыски.

3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию ЗАО "Электрические сети Армении".

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признаёт. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны.