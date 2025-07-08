Лукашенко потребовал к осени убрать в Белоруссии все бревна с лесных опушек

Президент республики отметил, что иначе бревна могут сгнить

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал к 1 сентября очистить все лесные опушки от бревен. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

"На каждой опушке, на полях лес валяется в Могилевской области", - сказал белорусский лидер во время рабочей поездки в регион. "Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили. Отвратительная работа", - возмутился Лукашенко.

Он отметил, что иначе бревна могут сгнить. "Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса", - потребовал глава государства.

Как сообщило агентство БелТА, ранее Лукашенко поручал в том числе передавать поваленный лес в распоряжение населения.