Жена Макрона не подала руку мужу при выходе из самолета

Президент Франции спустился первый, после этого сразу подал руку, чтобы помочь жене

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон протянул руку своей супруге Брижит Макрон, когда она спускалась с трапа самолета в Великобритании, однако она ее не приняла. Соответствующую трансляцию опубликовала газета The Independent.

Французский лидер спустился первый, после этого сразу подал руку, чтобы помочь своей жене. Согласно видео, в это время наследник британского престола принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) встречали их около самолета.

26 мая американское агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам. На кадрах виден силуэт Макрона, все еще находящегося внутри самолета, в этот момент появляются руки его жены, хотя ее самой полностью не видно, она быстро подняла руку к лицу мужа, будто дав пощечину.

BFM TV добавляет, что глава государства выглядел удивленным, но быстро повернулся, чтобы поприветствовать встречающих. После инцидента пара спустилась по трапу. Эмманюэль Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень.