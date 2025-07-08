ТАСС: в МОГО по инициативе РФ началось внутреннее расследование фактов коррупции

В Международной организации гражданской обороны отстранили двух руководителей

БАКУ, 8 июля. /ТАСС/. Внутреннее расследование фактов коррупции началось в Международной организации гражданской обороны (МОГО) по инициативе Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Инициатива РФ, главы МЧС России Александра Куренкова, стала отправной точкой проведения внутреннего расследования и отстранения от должностей руководства МОГО: бывшего генерального секретаря Мариату Япа и его бывшего заместителя Андрея Кудинова", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Яп был генсеком МОГО с октября 2020-го по январь 2025 года, Кудинов был его заместителем до декабря 2024 года.

По словам источника, руководство МЧС России на заседании МОГО в Баку заявило о необходимости борьбы с коррупцией, что поможет оживить эту организацию, избавить ее от расхищения и неэффективной работы.

В Баку проходит двухдневное 58-е заседание исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО. На нем будет избран новый генеральный секретарь.

Международная организация гражданской обороны объединяет 61 государство-участника и 16 стран-наблюдателей. Штаб-квартира находится в Женеве. МОГО ставит своей целью содействие государствам в создании структур, обеспечивающих защиту и помощь населению, а также охрану имущества и окружающей среды перед лицом стихийных и антропогенных бедствий.