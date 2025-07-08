Президент Чехии признал, что с Россией невозможно воевать вечно

Петр Павел отметил, что после окончания украинского конфликта и "достижения мирного соглашения" Европа могла бы приступить к обсуждению с Россией вопросов безопасности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения конфликта на Украине, потому что с РФ невозможно "воевать бесконечно". Об этом он сказал в интервью украинской службе "Би-би-си".

"Какие у нас есть альтернативы? <...> Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик. Мы хотим и должны с чего-то начать", - признал он.

Он добавил, что после окончания украинского конфликта и "достижения мирного соглашения" Европа могла бы приступить к обсуждению с Россией вопросов безопасности, а также "сотрудничества и бизнеса, которые вели раньше".