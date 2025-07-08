CNN: в администрации Трампа 8 июля обсудят поставки вооружений Киеву

По данным телеканала, будет обсуждаться передача Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа, отвечающие за вопросы, касающиеся национальной безопасности, обсудят во вторник аспекты поставок американских вооружений киевским властям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, в числе прочего будет обсуждаться передача Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля. А Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

7 июля Трамп сообщил, что США направят Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" оружии. Как писала газета Politico, часть поставок может возобновиться уже на текущей и будущей неделе после встреч представителей США и Украины в Риме и Киеве.