В Иране готовы к переговорам по атомной программе, но сомневаются в искренности США

Исламская республика продолжает оставаться заинтересована в дипломатии, отметил глава МИД Аббас Арагчи

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Иран готов продолжать вести переговоры по своей атомной программе, однако США должны продемонстрировать искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании возникшего кризиса. Об этом написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в статье в британской газете Financial Times.

"Иран продолжает оставаться заинтересован в дипломатии, но у нас есть веские причины сомневаться в дальнейшем диалоге. Если имеется желание решить этот вопрос дружественным путем, то США следует продемонстрировать искреннюю готовность к справедливому соглашению. Вашингтону также следует знать, что его действия за последние недели изменили ситуацию", - указал он.

Арагчи заявил, что "будучи обманутым один раз, Иран теперь вдвойне осторожен". "Нашу приверженность ответственным действиям во избежание полномасштабной региональной войны не следует ошибочно трактовать как слабость. Мы отразим любое будущее нападение на наш народ. И если когда-нибудь наступит такой день, то мы покажем наши реальные возможности, чтобы развеять любые иллюзии относительно мощи Ирана", - подчеркнул министр.

Он отметил, что обещание президента США Дональда Трампа проводить внешнюю политику по принципу "Америка прежде всего" на деле трансформировалось в линию "Израиль прежде всего". "Путь к миру требует признание со стороны США в том, что именно уважительный диалог, а не безрассудное принуждение является единственным устойчивым способом [урегулирования]. Выбор за Америкой. Выберут ли США наконец дипломатию? Или останутся втянутыми в чужую войну?" - заключил Арагчи.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.